Облако аммиака чуть не накрыло Прилуки
03.04.2017 | Новости | Комментариев нет|
Во время перекачки аммиака в автоцистерну в Прилуках по улице Индустриальной произошла утечка ядовитого вещества на грунт. Об этом сообщили в управлении госслужбы по чрезвычайным ситуациям. К счастью, вытекло только 2 литра. Поэтому большой беды удалось избежать. Для осаждения облака аммиака привлекалось одно отделение 12 ДПРЧ г. Прилуки (1 единица техники, 4 человека личного состава) Действие аммиака на дыхательные пути настолько сильна, что он может вызывать приступы удушья и отек легких. Кроме того, этот газ вызывает ожоги и обморожения, оказывает нервно-паралитическое действие.