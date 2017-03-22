«Обкатанные» схемы выманивания денег обогащают черниговских мошенников
Злоумышленники продолжают использовать классические хорошо «обкатанные» схемы выманивания денег. Несмотря на активную профилактическую кампанию со стороны полиции, граждане и в дальнейшем попадают в сети мошенников. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области. Так, за помощью в полицию обратилась жительница областного центра. Пенсионерка рассказала о телефонном звонке, что ее сын якобы попал в ДТП и нуждается в деньгах для решения вопроса. Незнакомый голос давил на материнские чувства и предлагал выступить посредником в этом деле. Без лишних колебаний женщина согласилась помочь сыну и собственноручно передала незнакомцу 6000 долларов США, 2000 гривен и около 15 граммов изделий из желтого металла. Аналогичная ситуация произошла с жительницей одного из пригородных сел. На этот раз неизвестный голос в трубке предлагал «спасти от тюрьмы» племянника, который якобы попал в некрасивую историю. Тетя перечислила мошенникам через банковский терминал 3800 гривен на номер мобильного телефона, который не запомнила. Называются стражем, врачом или знакомым? Срочно требуют деньги по телефону? Не поддавайтесь на обман, проверьте информацию, звоните 102! Мошенники-псевдобанкиры позвонили жителю Чернигова и сообщили о блокировке банковской карты клиента. Злоумышленники сразу же предложили открыть мужчине доступ к счету, если тот сообщит все реквизиты. После предоставления мошенникам информации о номере карты и пин-код, со счета исчезло 15 600 гривен. По такой же схеме действовали мошенники и в Талалаевке. Там у жителя райцентра злоумышленники выманили со счета 3900 гривен. Спрашивают по телефону срок действия карты, код на обратной стороне карты, банковские пароли с SMS? Не сообщайте, это — мошенники! В поселке Ладан Прилуцкого района после мастерски разыгранной представления с продажей верхней одежды две мошенницы выманили у пенсионерки 11 000 гривен. Пострадавшая рассказала полиции, что, когда она пошла в магазин, к ней подошла девушка и попросила помочь ей. Надо было купить для нее товар (одежда), поскольку девушке его не продавали. Женщина дала пенсионерке на покупку 1000 гривен, но в ходе торга выяснилось, что для приобретения товара необходимо доплатить значительную сумму. Девушка уговорила бабушку заплатить за нее и пообещала, что обязательно отдаст долг. Для проведения торговой сделки пострадала пригласила к себе домой и продавщицу, и девушку-покупателя. Дома получила свои сбережения и купила товар, который стоил аж 11 000 гривен. Получив деньги, продавец сразу исчезла. Девушка-покупатель тоже пошла к двери, но пообещала, что вернется через пару минут и принесет деньги. Чтобы старушка не волновалась, даже оставила у него купленный товар. Подождав некоторое время должницу, пострадавшая поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. По аналогичной схеме в Варва две злоумышленницы «облегчили» бюджет местной жительницы уже на 16 000 гривен. Правоохранители в очередной раз призывают граждан быть осмотрительными, благоразумными и не доверять первым попавшимся «господам», которые покупают пух-перо, металлолом или, наоборот, продают разный товар. В случае появления на вашем дворе или на улице подозрительных лиц — немедленно сообщайте об этом в полицию по телефону «102», звоните сельскому голове, участковому или пригласите соседей.