Обещают ухаживать до смерти, а вместо этого лишают жилья

despravda | 17.02.2017 | Социум | Комментариев нет

В Украине уже длительное время успешно функционирует структура, которая под видом общественной организации лишает жилья людей пожилого возраста.

Сотрудники частной компании создали целую схему, по которой квартиры пенсионеров переходят в собственность «приобретателя» — человека, соглашается ухаживать за владельцем до его смерти, а затем наследует недвижимость.

Всего в этих действиях фактически нет ничего противозаконного, ведь подобная практика распространена во многих странах. Впрочем, после подписания соглашения лица, которые взяли на себя обязательства финансового обеспечения, не только не выполняют их, а буквально оставляют людей умирать в собственном доме.

На днях чудом удалось спастись дедушке, который ранее также подписал соответствующие договоренности с фирмой. Он остался в одиночестве, без средств к существованию и лекарств, хотя пережил инсульт. Никто не приходил к нему ни разу, поэтому, когда стало плохо, пенсионер стал звать на помощь. Когда он понял, что его криков соседей не слышно — просто поджег вещи посреди комнаты, чтобы хотя бы таким образом привлечь к себе внимание и выжить.

Для мужчины все обошлось хорошо — ему помогли и нашли правозащитника, который согласился оказать содействие в аннулировании скандального договора и вернуть право собственности на жилье. Дедушка рассказал, что через фонд «Пенсион» он оказался буквально в критической ситуации — его лишили всех социальных выплат, льгот и субсидии.

Адвокат сразу обратился к владельцам организации, но там ему не захотели предоставить информацию по этому поводу.

Эксперты предостерегают украинском: ни в коем случае без помощи специалиста не соглашаться на уговоры пожизненного содержания, ведь такие «приобретатели» не делают ничего другого, как только ждут смерти людей, чтобы быстрее перепродать недвижимость.

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