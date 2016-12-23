Обещанного три года ждут: стерилизационный центр для животных в Чернигове до 1 января не заработает
Мы продолжаем держать руку на пульсе строительства пункта временного содержания животных в областном центре. Мы уже сообщали, что на «всех круглых столах» по этой проблематике чиновники обещали зооволонтерам, что строительные работы будут закончены к 1 января.
Желанная дата не за горами, но когда пункт откроет двери для четвероногих подопечных — пока неизвестно. Председатель черниговской общественной организации «Зоошанс» Марина Постол предполагает, что, вероятно, стерилизационный центр для собак заработает весной. «На строительстве бываю раз в две недели. Радует, что работа кипит, и дело продвигается. Нам объяснили, что задержка произошла потому, что строители долго расчищали территорию от бетонных обломков здания, сгорела рядом. Также свои коррективы в дело вносит зима », — рассказала Марина Постол. По ее словам, трудности возникнут и с подключением будущего стерилизационного центра к канализации, ведь в учреждении еще нет руководителя, поэтому не известно, кто будет подписывать все необходимые документы. Напоминаем, что, по приблизительным подсчетам, в Чернигове насчитывается около 2 тысяч бездомных собак. А центр рассчитан на 180 животных. Их будут собирать на улицах города и стерилизовать. Также в течение месяца для собак искать новых хозяев. Если желающие не откликнутся, собак выпускать обратно в город. Кстати, активисты будут работать с агрессивными животными, которые могут нанести вред людям.