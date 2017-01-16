Обещанного три года ждут: кинотеатр в Нежине еще не заработает
Недавно застройщиками был представлен проект кинотеатра в Нежине. По замыслу, он находиться на втором этаже «Нежин сети». Проект ориентирован на открытие двух кинозалов (большого — на 120 мест и малого — на 50 посадочных мест), двухуровневого детской площадки, площадью 500 квадратных метров, и ресторана в холле помещения. Представители застройщика высказали пожелание предоставить комплекса историческое название «Космос» (название кинотеатра, располагавшегося на этом месте раньше). В конце 2016-го управляющий торговым центром Василий Цапок рассказывал, что проект находится на финальном этапе. Хотя кинотеатр и должен был заработать с января, и работы несколько затянулись. Теперь Цапок поет по-другому. «Сейчас заканчиваем ремонтные работы холла и территории второго этажа. Точной даты открытия не имеем, но все-таки, думаю, к 8 марта откроемся », — обещает управляющий торговым центром.