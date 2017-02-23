О загруженности пунктов пропуска можно узнать онлайн
Обновленная интерактивная карта http://dpsu.gov.ua/ua/map/ заработала на веб-сайте Госпогранслужбы. Здесь обозначены пункты пропуска и — разными цветами — состояние их загруженности на выезд из Украины. Вся информация обновляется каждые 3:00. Нажимая отметку пункта пропуска, граждане имеют возможность узнать о времени его работы, количество легковых и грузовых авто перед ППр, а также скорость оформления легковых автомобилей в час. Отдельные пункты пропуска также дополнены изображением с камер видеонаблюдения. Если время ожидания составляет не более одного часа, то значок пункта пропуска обозначен зеленым цветом. Синий цвет на интерактивной карте характеризует среднее состояние загруженности, где время ожидания транспортного средства — до 2-х часов. А если загруженность высокая и время ожидания автомобилей составляет более 2-х часов — это красный цвет. Используя обновленный сервис, люди смогут эффективно планировать поездки через границу, а учитывая предоставленную информацию, выбирать оптимальные маршруты движения.