О миграции ВНОшников, популярную биологию и «неудобные» предметы
Завершилась регистрация на внешнее независимое оценивание, что в этом году стартует 23 мая и завершится 15 июля. Каждый пользователь имеет право сдавать тесты не более чем по четырем предметам. Причем для выпускников школ результаты ВНО по трем предметам засчитываются как результаты государственной итоговой аттестации: по украинскому языку и литературе, математике или истории Украины, а также одного предмета по выбору выпускника. Об этом сегодня, 27 марта, во время брифинга в Чернигове отметила директор Киевского регионального центра оценивания качества образования Светлана Сакаева. «К участию в ВНО на Черниговщине зарегистрировалась 6661 человек, правда, специалисты прогнозировали, что участников будет существенно больше — около 7,5 тыс. Хотя до 31 марта количество зарегистрированных может немного увеличиться, так как участники, которые предоставили документы с ошибками, получили шанс их исправить. А по уже зарегистрированных, то 5591 из них — это выпускник школ, 797 — выпускники прошлых лет и 273 — учащиеся и студенты ПТУ », — заявила Светлана Сакаева. Вероятно, меньшее количество зарегистрированных и потому, что в этом году остаются действительными сертификаты 2016 года. Сейчас приближается проведения пробного ВНО — с 1 по 8 апреля. Как и в прошлом году оно остается платным. Пробное тестирование проводят для ознакомления с процедурой ВНО. Однако, по словам Светланы Сакаевой, участники все чаще спрашивают, какой иметь рейтинг среди участников, принявших участие в тестировании по тому или иному предмету. Также они хотят видеть то тетрадь, который будет на основном тестировании. «В этом году пробная процедура немного изменена. Ведь раньше участникам выдавали бланки с правильными ответами ко всем задачам. В 2017 году такого не будет. Участник пробного ВНО, если хочет увидеть, какое место он займет в рейтинге по тому или иному предмету, имеет после пробного тестирования вернуться домой, открыть свой компьютер, зайти в свой личный кабинет и открыть бланк с того предмета, с которого проходил внешнее оценивание . В бланк надо занести правильные, по мнению участника, ответы. После этого Украинская центром закрывается эта услуга по размещению своих результатов на электронном бланке. И уж потом будут объявлены результаты. Они появятся на личной страничке в личном кабинете участника пробного ВНО. Процедура получения результата усложнили. Я сторонник именно этого варианта. Потому что когда нет правильных ответов, это стимул еще раз повторить программу школьного курса по тому или иному предмету. Чтобы более удачно подготовиться к ВНО », — отметила Светлана Сакаева. Пункты пробного тестирования будут в каждом райцентре и городе областного подчинения. В этом году также произошли кардинальные изменения в том, как выпускники выбирали предметы для прохождения ВНО. В частности, существенно чаще стали выбирать биологию — с 38% до 42%. Физику выбрали всего 7% участников, химию — 2%. На 4% уменьшилось количество любителей математики. Для составления этот предмет выбрали 46% участников ВНО. И мотивация выбора у выпускников сейчас, к сожалению, одинакова — предпочитают том, что легче составить. Также среди нынешних новаций — изменение географии пунктов тестирования. Наблюдается тенденция на укрупнение территорий. Округа создавать из расчета на 450 человек. Поэтому на Черниговщине будет, возможно, всего 8 или 9 округов. То есть будет большая миграция участников ВНО по территории области. Но куда и как — не знают.