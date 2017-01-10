О гастрономически-алкогольные оргии, наркологов и купание в оливье
Цикл новогодних и рождественских праздников продолжается. Владельцы супермаркетов за последние две недели превратились в мультимиллиардеров, продавцы мандарин с «копеек» пересели на «Шкоды», а отделы ликероводочных изделий возглавили рейтинг наиболее посещаемых черниговцами в новом году мест. Круглосуточно работают не только коммунальщики, но и врачи-наркологи. И это не шутки — иногда с магического плена медикам приходится оперативно извлекать серьезных чиновников (факт проверенный и происходил этого года). Все мы люди … Ситуация, как в фильме — «украл, выпил … на работу». Но это уже из другой оперы. Все мы любим (там где надо и где не надо) кричать о «все пропало» и «измена-позор». Большинство — так точно. «Измена-позор» — это понятно и вопросов нет, а вот о «все пропало» можно подискутировать. Возьмем к примеру хотя бы те новогодне-рождественские праздники. Как бы кто плохо жил, но новогодний стол — это святое. Даже одинокие пенсионеры экономят и недоедают целый год, чтобы в новогоднюю ночь «пошиковать» 200 граммами колбасы, салатиком и конфетами с шампанским. Правда, на шампанское решаются не все пожилые люди. Средний класс на новый год не имеет границ (о «скромность» олигархата нет смысла писать вообще). Знакомый работник супермаркета рассказывал, что перед новым годом в Чернигове (в его маркете) продуктовые витрины трижды оставались полностью обнаженными — под ноль. Выгребали все — конфеты, колбасы, рыбу, сыр, алкоголь. Это люди, которые постоянно ноют о том, что у них нет денег и едва концы с концами сводят. Опять же, да здравствует демократия, то есть делаем то, что хотим. Хотим — в оливье купаемся, хотим — мандаринами бросаемся. Но недавно в общественном транспорте услышал разговор двух женщин (в возрасте до 50 лет), заставила меня задуматься. Говорили о сыновьях-дочерей-соседей-президента-власть-праздника-тарифы. Но потом разговор плавно скатилась к теме празднования нового года. Меня поразили слова одной из женщин. Суть проста — надо отказываться от советских «обжирайловских» и «нажирайловских» традиций. Мол, празднуем очередной виток эволюции — от человека к свинье. Святого в празднике нет ничего. И о войне уже забыли. Все меньше помогаем фронту. Зато устраиваем гастрономически-алкогольную оргию под сказки гаранта и розважайливку клоунов-миллионеров. Все мы разные. Но истина одна.