Нюансы взрыва гранаты в Чернигове
27.02.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Чернигове по улице Старобелоусская, 35 на 4-м этаже взорвалась граната. Об этом узнал из собственных источников. Пострадали люди. На месте работают несколько десятков правоохранителей. Из неофициальных источников, пострадали два человека, а гранату взорвал мужчина, которого подозревают в нападении на ломбард. Сам подозреваемый остался невредим. По словам соседей, они слышали сильный взрыв, а человеку, который живет в той квартире, лет 50, и в то время в квартире находилось еще несколько человек, которых они назвали преступниками.