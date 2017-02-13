Няшно коммерческий проект или праздник влюбленных: отдельный аспект о Дне Валентина
Не успели Украинцы оправиться от затяжных новогодних и рождественских праздников, как в дверь уже стучится Святой Валентин. Хотя еще десяток лет назад о нем в нашей стране мало кто слышал. Но сейчас заморский праздник стремительно набирает обороты в Украине. Кто-то скажет: «И что плохого в том, что в Украине любящие сердца имеют свой день для жарких и искренних признаний». Конечно, ничего плохого. Вот только предлагаю взглянуть на ситуацию немного по-другому. И тогда на самом деле веришь, что Валентинов день — это результат всемирного заговора продавцов цветов и кондитеров. На руку он рестораторам и производителям мягких игрушек. Святой Валентин лоббирует интересы полиграфистов, которые печатают листовки, ювелирных салонов и парфюмеров. К примеру, в Штатах День святого Валентина всех праздников занимает третье место по уровню расходов — после Рождества и Хэллоуина. Конечно, до такого размаха нам еще далеко. Но все указывает на то, что отечественные бизнесмены тоже умеют зарабатывать на любви. Помню, как одна из черниговских обладательниц цветочного киоска, на центральном рынке, рассказывала, как сильно любит новый праздник. И не потому, что страстно влюбленного мужчины-романтика, а потому, что 14 февраля букетов продается больше, чем 8 марта. Правда, немного меньше, чем 1 сентября. У торговцев открытками дела этого дня еще лучше, потому что на один из украинских праздников уже никто не покупает столько листовок, как на Валентина. Ибо без яркой валентинки с няшним стишком праздник — не праздник. Это с Новым годом или Рождеством друг друга можно поздравить по телефону или по интернету. А вот с Валентином — никогда !!! Продажи шоколадок и конфет в этот день тоже бьют рекорды. Недаром же любовь называют сладким! В список расходов на любовь стоит добавить романтический ужин при свечах в ресторане или кафе. Ведь это тоже кем-то придуманный атрибут заморского праздника. Примечательно, что столиков в заведениях общественного питания именно в этот день, как говорят, днем с огнем не найдешь. Надо позаботиться заранее. Можно приводить и другие примеры: о мягких игрушках, которые стремительно сметают с полок, хотя до недавнего времени они пылились, об украшениях и т.д. … Некоторые снова возразит, мол, не надо заглядывать в чужие кошельков. Люди сами массово скупают шоколадки и валентинки, никто не заставляет. Однако и на это утверждение дельные контраргументы. Неужели, чтобы признаться в чувствах или подарить любимой цветочно-конфетный подарок, надо ждать на 14 февраля? Или обещания, данные на Валентина, имеют какую-то особую силу? Абсурд какой-то! Да и вообще, как можно измерить чувства конфетами или розами? Неужели любовь имеет цену? Скажем, подарил избранник на День влюбленных дорогу шоколадку — значит горячо любит, а если карамельки — это как-то не очень? Жаль, что благодаря валентиновской мишуре обогащается множество народа кроме тех, собственно, для кого оно затевалось. Потому что любовь — она всегда бесплатная. И когда по-настоящему любят, приятные мгновения или слова дарят своей половинке ежедневно, не дожидаясь заокеанского Валентина.