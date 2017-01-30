Новый комплекс для ПВО
За последние два года украинская оборонная промышленность сделала большой рывок — было модернизировано большое количество различных образцов вооружения, появились и новые, принятые на вооружение или будут приняты в ближайшем будущем. Одним из новых образцов вооружения является зенитно-ракетный комплекс «Днепр» средней дальности, которая разрабатывается с 2012 года. Сначала он был предназначен для установки на строящиеся корветы проекта 58250 и только с 2014 года начал разрабатываться как армейский вариант. ЗРК «Днепр» является продуктом кооперации целого ряда предприятий: ракеты разработаны киевским ГосККБ «Луч», головки наведения для них — львовский ГП ЛНИРТИ. Многофункциональная радиолокационная станция наведения ракет разработана запорожским НПК «Искра», а пункт боевого управления для ЗРК «Днепр» — киевским НПП «Аэротехника-МЛТ». Базой для комплекса выступают машины ПАО «АвтоКрАЗ». По заявлению военных, новый комплекс способен уничтожать самолеты и вертолеты всех типов, беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты на средних и малых дальностях. При том, что сбивать цели комплекс может в любое время суток, даже в сложных метеоусловиях и при активной информационной, огневой и маневренной противодействия противника. В состав ЗРК «Днепр» входит пункт боевого управления (на шасси бронированного КрАЗ-6322), многофункциональной РЛС (также на шасси КрАЗ-6322), а также пусковые установки. Следует отметить, что многофункциональная радиолокационная станция разработана по технологии активных фазированных антенных решеток и обеспечивает дальность обнаружения цели в 150 км. ЗРК «Днепр» может одновременно выпустить по шести целях 12 управляемых ракет. Зенитные ракеты, используемые в комплексе, двух модификаций: с командным телеуправлением на начальном и среднем участках траектории и активным самонаведения на конечном участке и с радиокоррекции наводнения на начальную и среднюю участка и активным самонаведения на конечном участке. По некоторым данным, комплекс проходит активную стадию полевых испытаний и будет принят на вооружение Вооруженных сил в 2017 году. Тактико-технические характеристики ЗРК «Днепр»: Максимальная дальность обнаружения цели типа тактический истребитель, км: на высоте 7 км — не менее 150; на высоте 0,15 км — не менее 50; на высоте 0,02 км — не менее 28; Дальность устойчивого сопровождения тактического истребителя — 120 км; Минимальная высота поражения цели — 0,015 км; Максимальная высота поражения цели — 25 км; Время готовности (включение) комплекса к боевой — не более 4 минут.