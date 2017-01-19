Новый игрок «Десны» грузин Арвеладзе вступает в игру
19.01.2017 | Спорт | Комментариев нет|
В составе команды черниговского футбольного клуба «Десна» — новый полузащитник: перед новым годом клуб подписал контракт с грузином Леван Арвеладзе, который до этого играл в «Нефтянике» города Ахтырки. В составе охтырского клуба Леван провел 47 матчей и забил 12 мячей. В этом сезоне он сыграл уже 19 матчей, забил 6 мячей в ворота соперника и отдал 5 результативных передач. Кстати, на счету грузина и один забитый мяч в ворота уже родной ему «Десны». 21 января Арвеладзе в составе команды ФК «Десна» едет в Минск на футбольный турнир команд «Шахтер» (Солигорск), «Динамо» (Минск), «Крумхачы» (Минск). А1 февраля «Десна» едет на игру в Анталии (Турция)