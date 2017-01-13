Новый год подарит черниговцам новые тарифы
Новый Год подарит черниговцам новые тарифы на маршрутные такси. Вероятно, проезд в маршрутках будет стоить 5 гривен, а в троллейбусах — 3 гривны. Горожане возмущены возможными изменениями подорожанием проезда. — Плохо, конечно, потому маршрутки, можно сказать, не обеспечены условиями, чтобы за них платить. — Плохо, конечно, отношусь, и так все подорожало, куда еще повышать цены. — Неодобрительно. У нас не такой большой город, люди едут две-три остановки, поэтому новая цена будет неадекватная предоставленным услугам, не говоря уже о состоянии маршруток. — Нет, ну это беспредел, это реальное произвола, надо Гройсмана на нары. — Конечно, дорого для наших зарплат. Туда — 5 гривен, обратно — 10 гривен в день, конечно, дорого. Как передавали недавно, в Чернигове самая низкая зарплата, если бы зарплата была 5-6 тысяч гривен, то можно платить. — Плохо, конечно, и так дорого. Ну сейчас все дорожает, куда денешься. — Нет, конечно. Во-первых, условия проезда … Простите меня, за что 5 гривен? — Во-первых, маршрутки сейчас ездят редко. Условия и интервал между маршрутками очень большой. — Сложно платить и две, и три, и пять гривен, потому что вообще ситуация в Украине оставляет желать лучшего, но состояние маршруток и отношение водителей, когда ты видишь, что едут три человека, которые заплатили, и такая ситуация, когда заходит бабушка и говорит, что у меня льготный, а он говорит занято, но не потому, что у него занято, а просто жлоб. Это потому, что ему не хватает. Потому что нет системы, которая это регулирует, и нет нормативного подхода.