Новый год: как попробовать все и не переесть
Новогодний стол — испытание даже для самых сторонников здорового питания. Поэтому диетологи решили поделиться советами, как не навредить организму кулинарными излишествами.
В праздники стол по традиции буквально ломится от яств: мясо, рыба, салаты с майонезом, «шуба», «оливье», колбасы, соленья, картофель и куда же без алкогольных напитков! Пищи готовится столько, что о правильном питании можно забыть на неделю. Чтобы не стать жертвой новогоднего стола и не испортить фигуру, специалисты рекомендуют начинать трапезу с легких овощных салатов, заправленных оливковым маслом. Овощи богаты клетчаткой. Она заполнит желудок и быстро подарит ощущение сытости. А еще подготовит организм к перевариванию более тяжелой пищи. Еще один секрет — контроль порций. Почувствуйте себя профессиональным дегустатором — попробуйте все, но в небольших дозах, не более 20-30 г. Мясо лучше есть со свежим салатом — так оно легче и быстрее переварится. А вот гарнир из вареного картофеля лучше отложить. Чтобы сделать праздничные блюда более полезными, можно добавить в «оливье» семгу или приготовить мясо на гриле без масла. А еще можно самостоятельно смешать майонез. Тогда вы насладитесь любимым соусом, но избежите вредных вкусовых добавок и сахара, которые содержатся в магазинном майонезе.