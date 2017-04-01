Новые туристические пути Черниговского района
С целью популяризации туристической привлекательности Черниговского района разрабатывают новые туристические маршруты по селах и поселках района, снимают видеозбирникы. Среди них уже снят видеосюжеты о Павловка, Седнев, Боромыки, где воочию можно увидеть памятные и интересные места. «Для туристической отрасли необходимо сегодня изъять информацию, выявить, найти что-то интересное, оригинальное. Оформить. С этой точки зрения, есть соответствующие годы работы над архивными воспоминаниями, поэтому сегодня мы предоставляем информацию, чтобы турист смог сам посмотреть, что у нас есть и что происходит », — заместитель председателя Черниговской районной государственной администрации Андрей Курданов. Недавно отсняли новый видеозбирник о селе над Десной. Шестовица. В нем представлены сюжеты, посвященные выдающимся личностям, среди которых в частности Леонид Быков, украинский советский актер, и другие. Упоминаются археологические памятники местности, рассказываются интересные моменты из истории и жизни Шестовицкой общины, на территории которой в свое время снимали фильм «В бой идут одни старики». В апреле начнется туристический сезон, где планируется открыть еще один туристический маршрут — Любецким путем Черниговского района.