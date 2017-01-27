Новые остановки Чернигова не дотягивают до обещанного вида и удобств
В Чернигове возле рынка «Нива» появились первые остановки нового типа. Их фото на своей странице в Facebook выложил заместитель городского головы Александр Ломако. Правда, обещанный вид не совсем совпадает с реальностью. Так, ранее в горсовете уверяли, что новые остановки не имеют отвлекать внимание от архитектуры и должны быть современными. Предусмотрены остановочные комплексы трех размеров. Наименьший — без киоска. Все остановки будут оснащены и наполнении одинаково, разница только в размерах киосков. Цвет всех комплексов — темно-серый. На остановках будет отведено место для рекламы: бегущая строка размером 0,3х0,8 м и «ситилайт» размером 1,2х1,8 м. Также там обязательно будут карта города и карта маршрутов. Каждая остановка оснащена розетками с разъемами USB для подзарядки гаджетов, видеонаблюдением и кнопкой тревожного вызова полиции.