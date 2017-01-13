Новые компьютеры по украинско-китайской программе в Прогрессе
Более 130 000 гривен стоит компьютерный класс. В Прогрессовской школе уже установили десять компьютеров. Пока они стоят на партах, и уже завтра должны завезти компьютерные столы и стулья. А пока в новинках монтируют программное обеспечение. Прогрессовская школа — узловая, там учатся 133 ученика из соседних 5 сел, вошедших в объединенной общины. В школе работает вай-фай. Правда, его можно получить только в конкретное время и в конкретном месте, а доступ к социальным сетям и запрещенных сайтов закрыт. В высшей школе в прошлом установили металлопластиковые окна и двери. Заменили и систему отопления: во всех классах теперь новые батареи. Теперь здесь температура 20 градусов. В одном из классов этой школы разместился и кабинет руководителя отдела образования Киптивськой ОТГ. Другого места в Прогрессе нет. Ведь зданий, которые официально находятся в фонде коммунального имущества, немного: только школа, садик и дом культуры. «Хотя здесь много хороших, даже многоэтажных зданий, но все они не наши, — жалуется староста Прогресса Игорь Харченко. — Это наша боль, ведь эти помещения находятся на балансе агроакадемией селекции. Например, в их лаборатории живут до 16 семей. Она в страшном аварийном состоянии и мы не можем ее отремонтировать, потому академия не будет переводит ее в жилой фонд и не передает на наш баланс ». Здание действительно в плачевном состоянии. Ордера на это жилье предоставляли ученым и тем, кто работал в Прогрессовском филиале академии много лет назад. И узаконить жилье не удается и поныне. Подробнее об этом смотрите в сюжете.