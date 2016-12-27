Новогодняя сказка для маленьких героев
Новогодние праздники обычно ассоциируются с чудом. В эти сказочные дни осуществляются самые заветные мечты и желания. И недавно я имела честь быть свидетелем, как исполняются желания детей, на долю которых выпали недетские испытания. Детей, которые ежедневно борются за свою жизнь.
Группа молодых, активных, жизнерадостных ребят устроили для этих маленьких героев настоящее сказочный праздник. Заранее узнав желание каждого ребенка, они привезли целый фургон подарков, тем самым воплотив в жизнь мечты 42 детей. Радость в глазах и улыбки, когда им вручали подарки, наверное, были высшей ценностью. Родители одновременно и плакали, и смеялись, глядя, как радуются их дети. Но на этом сюрпризы не закончились. Сразу после церемонии вручения подарков к детишек пришла настоящая Снегурочка вместе с царевной Несмеяна и целой концертной программой. Дети играли, танцевали и заряжались позитивом. Спасибо «МБФ имени Вадима Нестерчука» и всем, кто принял участие в организации этого праздника, за возможность приобщиться к этому действу.