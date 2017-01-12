Новогодняя сказка для детей Черниговщины
Сотни улыбок, сладкие подарки и эмоциональное созерцание новогодней сказки — уже традиционно так дети встречают областное Новогодний праздник елки. Об этом сообщили в Департаменте информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Черниговской облгосадминистрации. Действо состоялось на днях в Черниговском областном академическом украинском музыкально-драматическом театре имени Т.Г.Шевченко. Поздравление от председателя облгосадминистрации Валерия Кулич передал его первый заместитель. Из разных уголков Черниговщины, чтобы пообщаться и сфотографироваться с известными книжными персонажами, пригласили 750 представителей многодетных и малообеспеченных семей; детей с инвалидностью; малышей, чьи семьи затронула военная агрессия на востоке страны. После воспалительных хороводов детей пригласили на просмотр новогодней сказки «Веселый маскарад».