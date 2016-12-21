«Новогодняя акция»: жительница Чернигова отдала 25 тысяч мошенникам
Полиция Чернигова разыскивает мошенников, которые под предлогом новогодней акции и скидки на товары в супермаркетах г. Чернигова, завладели денежными средствами потерпевшего в сумме 25 000 гривен. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области. На днях, в полицию обратилась 70-летняя жительница областного центра заявлением о том, что трое неизвестных, женщина и двое мужчин, мошенническим путем, пообещав оформления дисконтных карточек на скидки на товары в супермаркетах г.. Чернигова, завладели ее денежными средствами в сумме 25 тысяч гривен, которые потерпевшая отдала аферистам собственноручно возле дома по месту жительства. Приметы неизвестных: женщина на вид 50 лет, волосы русые, лицо круглое, одет в темно-синее пальто; первый мужчина на вид 30 лет, а не высокого роста, худощавого телосложения, на лице следы от оспы, одетый в куртку коричневого цвета второй мужчина на вид тоже около 30 лет, полного телосложения, лицо круглое, одет в серую куртку и вязаную серую шапку. Информация о происшествии зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований и открытое уголовное производство по ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество), которая предусматривает наказание вплоть до ограничения свободы на срок до трех лет. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции Чернигова, изъято конверт с нарезанными кусками бумаги, проводится досудебное расследование. Правоохранители еще раз обращаются к гражданам и предостерегают их от необдуманных шагов, которые могут в дальнейшем стоить им сбережений или ценных вещей, за которыми охотятся злоумышленники.