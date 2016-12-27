Новогодние приметы и гадания 2017
Новый год является самым любимым и ожидаемым праздником в нашей стране среди детей и взрослых. 1-ое января — это не просто очередная дата в календаре, это новая страница в жизни каждого человека, и все надеются, что наступивший год станет более счастлив и счастливым, чем предыдущий
Новый год — это время надежд, но мы хотим не просто надеяться, но и знать, что ожидает нас в будущем, и в этом нам могут помочь многочисленные и правдивые новогодние гадания.
Приметы и подготовка к новому году
Привлечь к себе удачу в новом году и положительные изменения в жизни помогут народная примета «как встретишь Новый год, так его и проведешь»
Перед празднованием Нового года опытные эзотерики советуют обратить внимание на древние приметы, ведь с их помощью можно обезопасить себя от неудач, и гарантировать положительные изменения в жизни.
Приметам обычно называют различные маленькие хитрости, с помощью которых можно привлечь к себе удачу в новом году. Самая популярная и известная из них говорит: «Как встретишь Новый год, так его и проведешь». Считается, что если встретить праздник весело, в кругу близких и дорогих людей, то так пройдет и весь следующий год
Но кроме распространенной, существуют и другие, не менее актуальные
Новый год нужно встречать в обновке. На самом деле, сначала в этой примете говорилось о все праздники, но впоследствии она перешла в разряд новогодних, ведь не у каждого человека достаточно средств для того, чтобы пополнять свой гардероб на каждый праздник, которых в нашей стране множество. Считается, что новая одежда способен привлекать достаток в семье. На Новый год нужно положить в карман несколько крупных денежных купюр, которые привлекут к вам богатство и денежное благополучие в следующем году. Во время боя курантов обязательно прикоснитесь к деньгам и пожелайте себе успехов в работе и состояния
Новый год — это праздник, когда происходит множество чудес. Если вы давно мечтаете соединить жизнь с любимым, то пришел лучшее время для магии!
Еще одной важной приметой считается необходимость поцеловать любимого человека во время боя часов. Поцелуй должен укреплять союз, а также привносить в него искру страсти. Важно и то, что во время праздника стол должен ломиться от угощений. Чем богаче будет ваш стол, тем больше процветания принесет вам новый год. Перед боем курантов не забудьте проводить Старый год. Вспомните обо всех хорошие и важные события, которые произошли в уходящем году, постарайтесь почувствовать все те ощущения и поблагодарите высшим силам за все хорошее. После наступления нового года хорошенько порадуйтесь и пошумел. Взрывайте петарды (но только на улице), кричите, радуйтесь, обнимайте своих близких. Этими действиями вы прогоните весь негатив, накопившийся и отпугнете злых духов.
Как гадать в новогоднюю ночь
Вы прогоните весь негатив, накопившийся и отпугнете злых духов из своего дома, если празднование пройдет весело, радостно и шумно под хлопушки, петарды, фейерверки, в объятья своих близких и друзей
Новогодние гадания очень разнообразны, но все они работают на мощном энергетическом всплеска, что возникает в момент, когда один год сменяется другим. Эта энергетика идеально подходит для того, чтобы воспользоваться простым гаданием, узнать свое будущее, получить совет или предостережение
Конечно новогодние гадания проводят непосредственно в канун праздника или 1 января. Чаще всего, это простые ритуалы, которые не требуют от исполнителя особых знаний и опыта, с ними могут справиться даже новички
Гадание на будущее
Это гадание проводится только в том случае, если в новый год на улице температура опускается ниже нуля. Налейте в небольшую тарелку воды и выставьте ее на балкон, установив на красную ткань или красный лист бумаги. Рано утром выйдите на балкон и посмотрите, как замерзла вода. Если все равномерно покрылось льдом, значит и весь будущий год пройдет спокойно и непринужденно, если лед образовал горку, то в новом году вас ждет финансовое благополучие и подъем по карьерной лестнице, волны на льду — на радость и печаль, который будет достаточно в будущем, глубокая впадина — знак предостережения, что говорит о том, что вам нужно будет тщательно планировать все свои действия
Гадание на исполнение желаний
Записки с желаниями спрятаны под подушкой! Утром можно узнать, какое из них сбудется
Заранее подготовьте несколько небольших листиков бумаги. На каждом напишите одно из своих желаний, это может быть все что угодно, например? «Я выйду замуж», «я найду высокооплачиваемую работу», «я встречу своего жениха» и т. Д.
Сложите все листики себе под подушку и оставьте там до утра 1 января. Когда проснетесь, засуньте руку под подушку и вытащите первый бумажку, что попалось, именно это желание и должно сбыться в новом году
Похожий вариант гадания можно выполнять и в новогоднюю ночь, во время боя курантов. В этом случае все бумажки нужно сложить в сумочку или мешок, когда услышите первый удар часов, вытащите один листик, прочитайте это желание, затем подожгите его и пепел бросьте в стакан с шампанским, который нужно выпить до 12-го удара часов
Гадание на кубиках или костях цыганки на новый год
Для данного гадания вам понадобится два кубика с обозначениями цифр (точек) на всех сторонах. Проще говоря, две простые игральные кости
Незадолго до наступления нового года, уединитесь в тихом помещении, сосредоточьтесь на себя и желании узнать, что случится с вами в будущем году. Положите кубики в деревянную или глиняную стакан, хорошенько его встряхните и бросьте кубики на ровную поверхность
Издавна наш народ собирает и пополняет новогодние приметы и традиции, чтобы помочь удачи и счастью прийти в судьбу, в дом и то открыть для себя секреты наступающего года
Каждая цифра на кубике интерпретируется по-своему.
1 — стабильность. Две единицы на кубиках могут означать выраженное внутреннее «Я», что означает явные успехи, которые принесет вам будущий год. Чаще всего, такая комбинация выпадает людям, которые уже находятся на верном пути и для достижения нужных результатов им остается только работать в том же направлении
2 — изменчивость. Одна или две двойки указывают на нестабильность ситуации, в которой вы находитесь в данный момент. Для достижения своей цели вам нужно чаще проявлять инициативу, вмешиваться в ход любых событий, но не идти на открытые конфликты с окружающими, старайтесь решать проблемы дипломатическим путем. Посвятите себя духовной работе и саморазвития, это обязательно принесет положительные результаты в будущем.
3 — контракт, союз. Это идеальное число для тех, кто работает в сфере торговли или имеет собственное дело, ведь эти цифры говорят о том, что дело обязательно будет выигрышным и принесет хороший доход. В то же время, тройки могут обозначать, что спрашивающий нередко переоценивает свои силы и не умеет отдыхать, отходить от своей работы и расслабляться. В долгосрочной перспективе это может привести к отрицательным результатам, усталости и неудовлетворенности. Старайтесь отдыхать, проводить больше времени со св близкими и родными, не бойтесь иногда рисковать
4 — работа, труд. Это идеальная цифра для творческих личностей, она может означать удачное выступление, нахождение выхода из сложной ситуации. Художники и музыканты с такой цифрой обязательно продвинутся в следующем году. Для бизнесменов и служащих цифра может означать изменения в личной жизни — встреча с любимым, свадьбы или пополнения в семействе.
5 — цифра риска. Если эта цифра выпала вам, значит, вы склонны рисковать и участвовать в различных авантюрах, причем, даже в ущерб себе, своей работе и своему делу. Слишком много риска — это опасно и плохо, постарайтесь более спокойно относиться к себе и к своей жизни, вам нужна стабильность, причем, как в делах, так и в отношениях. Пора удачи может очень скоро закончиться, и вы можете потерять очень многое, если не перестанете рисковать без видимых на то причин
6- цифра гармонии. Эта цифра или комбинация говорит о том, что вы находитесь в спокойном состоянии, в гармонии с самим собой и с окружающим миром. У вас все хорошо, но не будьте слишком самоуверенным, иначе можете потерять контроль и нынешнюю идеальную ситуацию вскоре изменится к худшему.
Это простое, но точное гадание, которое может быть использовано и на старый новый год. В целом, все новогодние гадания достаточно универсальны и их можно использовать в любой день, наполненный энергетическим подъемом — в каждый праздник.