Новогодние гадания на судьбу, на суженого, на исполнение желаний
Напишите на небольшом листке бумаги и все сокровенные желания и, садясь за новогодний стол, положите этот листок рядом с собой. когда ваши бокалы будут наполнены шампанским, а куранты начнут бить 12 раз, сожгите этот листок, а остался пепел осторожно всыпьте в свой бокал и быстро выпейте. Все это вы должны успеть выполнить до последнего удара часов, а если вы успеете хотя бы на минутку, то ваши желания в этом году не сбудутся.
Новогоднее гадание на исполнение желания : Напишите на листочках бумаги 12 желаний и положите под подушку на ночь. сбудутся те три из них, которые вы первыми получите утром. Новогоднее гадание на исполнение желания: С первым ударом новогодних часов бросьте в чашу с водой колечко и посчитайте круги на воде. Если их количество будет четным желание сбудется.
Новогоднее гадание на исполнение желания : Возьмите два листочка бумаги и отметьте один из них. С первым ударом часов в новый год бросьте листочки из окна. Если указанный листочек упадет первый, желание сбудется. Новогоднее гадание на исполнение желания Сделайте много-много бумажных снежинок. Вместе с гостями напишите на них ваши самые заветные желания, а после полуночи выходите на балкон всей компанией и сбрасывайте снежинки с желаниями вниз, чтобы они закружились в волшебном танце желаний.
Новогоднее гадание на исполнение желания : На маленьком кусочке цветной бумаги напишите свое заветное желание, с помощью техники оригами сделайте из него любую игрушку. поставьте игрушку на самую верхушку новогодней елки — и ваше желание обязательно сбудется.
Новогоднее гадание на исполнение желания Возьмите банку, наполненную рисом (можно взять стакан), положите на горлышко левую руку ладонью вниз и сосредоточьтесь. Вслух загадайте желание или задайте вопрос, на который можно ответить «да» или «нет». После этого выньте из банки горсть риса, высыпьте крупу на стол или салфетку и посчитайте, четное или нечетное число рисинок вы вытащили. Если четное — желание сбудется, а ответ на вопрос положительный. Если нет — то наоброт.
Новогоднее гадание на исполнение желания : На новогоднюю елку повесьте небольшую коробочку, в которую следует вложить бумажку с написанным вами желанию. За 5 минут до боя курантов подойдите к елке, возьмите коробочку в левую руку и скажите следующие слова: «Коробочка, хранишь ты мою тайну и не случайно, пусть мое желание станет реальностью». После этого снимите коробочку с елки и держите ее в руке до наступления полуночи. Затем повесьте коробочку обратно на елку, а бумажку с желанием выбросьте в форточку.
Новогоднее гадание на исполнение желания : Если у вас дома есть кошка, то можно погадать на желание во время приготовления к Новому году (нанесение макияжа и прочего). Вспомните простой вопрос, на который можно ответить «да» или «нет», после чего позовите свою кошку (конечно, она должна в этот момент находиться в другой комнате). Если кошка переступит порог комнаты левой лапкой, то ответ положительный, если правой — отрицательный. Если кошка в вам не пойдет — значит, все в этом вопросе целиком и полностью зависит от ваших действий.
Новогоднее гадание на исполнение желания : Возьмите 12 виноградин, с каждым боем курантов съедайте по одной, мысленно произнося загаданное, например «Хочу в следующем году найти своего суженого», запивая каждую ягоду глотком шампанского. Если успеете до последнего боя — ваше желание исполнится. Новогоднее гадание по светящихся окнам: Выйти на улицу вечером, когда уже хорошо стемнеет. Мысленно задать вопрос, повернувшись к дому спиной. Затем обернуться и сосчитать светящиеся окна. Четное число говорит о положительном ответе, нечетное — об отрицательном.
Новогоднее гадание на монете : Перед тем, как сесть за праздничный стол, дайте близкому человеку монетку и попросите положить ее под одну из трех заранее приготовленных тарелок, и выйдите из комнаты. Если вам удалось найти монетку с первого раза, то в новом году вас ждет материальный достаток, если с другой — то все будет так же, как и в текущем году. Если монетка останется неоткрытой, то в наступающем году вас ждут или финансовые трудности, или большие непредвиденные расходы.
Новогоднее гадание на рисовых зернах : Над банкой с рисом держат ладонью вниз левую руку и, сосредоточившись, задают вслух вопрос. Затем берут из нее горстку риса и высыпают на расстеленную салфетку. Четное число зерен — положительный ответ. Нечетное — отрицательный. Новогоднее
гадание о будущем В блюдце или неглубокую миску наливали воду. Миску оставляли на красном крыльце на всю новогоднюю ночь. Утром разглядывали: лед вздыбился — год будет добрым, лед застыл — год будет спокойным, лед застыл волнами — будет и горе, и счастье; а если вода вымерзла лункой — год будет плохим.
Новогоднее гадание на телефоне : Задумать вопрос, мысленно сосредоточиться на нем. Несмотря на телефон, вслух задать его. Если первый звонок будет от мужчины — ответ положительный. от
женщины — отрицательный. Новогоднее гадание на луковицах: На луковицах пишут имена возможных претендентов на руку и сердце. ставят их в воду. Которая луковица прорастет раньше — от имени того и ждите
предложения о замужестве.
Гадание в Новый Год на будущее по цепочке : Оставшись одна в комнате, сядьте за стол, потрите между ладонями цепочку. когда почувствуете тепло, возьмите цепочку в правую руку, потрясите и резко бросьте на стол. По тому, какая фигура получилась, можно узнать, что вас ждет в наступающем году: круг: окажетесь в трудной ситуации, из которой будет нелегко найти выход;
равна полоска: вас ждет удача;
узел: болезни или большие финансовые потери;
треугольник: успех в делах (в том числе и любовных)
бант: выйдете замуж;
змея: рядом с вами находится предатель;
сердце: вас любят.
Новогоднее гадание на фасоли : три пакетика положите по зерну фасоли. Одно должно быть полностью очищено, другое — наполовину, третье — неочищенная. пакетики положите на ночь под подушку и на утро, не глядя, достаньте один из них. чем
больше очищенная фасоль, тем богаче будет жених.
Новогоднее гадание на кольцах Соберите много колец разной стоимости, возьмите емкость с крупой, спрячьте в ней кольца и хорошенько перемешайте. Закрыв глаза, возьмите горсть зерна. Если в ней окажется кольцо, в наступающем году вас ждет замужество, и чем дороже будет кольцо, тем богаче ваш будущий жених.
Новогоднее гадание на золотом кольце : В этом гадании должны принимать участие не менее шести человек. Возьмите золотое кольцо и большой лоскут черного бархата. По очереди катайте колечко, приговаривая: «покачусь я колечко кругом города, а за
тем колечком сама пойду, до милого дойду». Где остановится кольцо, ставьте отметину. Чье колечко раньше остановится, та девушка раньше других выйдет замуж, а если кольцо покатится дальше других, то выйдет замуж позже всех.
Новогоднее гадание на мужа : Нарежьте листочки бумаги, на одном напишите имя человека, за которого вы хотите выйти замуж, скачайте все листочки в шарики и перемешайте их с крупой. Закрыв глаза, возьмите горсть зерна. Если листочек с именем окажется в ней с первого раза — предложение будет сделано очень скоро, если с другой — вас ждут трудности на пути к цели, если с третьего — вас обманывают и разговоры о серьезных чувствах — пустые, если все три попытки будут неудачными — мужчина к вам абсолютно безразличен.
Новогоднее гадание на суженого : Положите под подушку либо тайно взят у мужчины предмет гардероба и листочки бумаги с написанными на них мужскими именами. Утром достаньте один из листочков. имя на нем будет именем вашего суженого.
Новогоднее гадание на суженого по картам Положите под подушку игральные карты с изображением королей. Утром достаньте одну из них. Если это окажется король пик, человек будет старым и ревнивым, если король треф — вдовцом, если червовый король — молодым и богатым, если бубновый — Желателен.
Новогоднее гадание ключом : Гадают в компании. ключ кладут в толстую книгу так, чтобы его кольцо (или дужка) оставались снаружи. Книгу плотно закрывают, перевязывают и за кольцо подвешивают к крюку. Собравшиеся вокруг ждут, когда Кинга повиснет неподвижно, а потом каждая называет свое имя. Той, на чьем имени книга станет вертеться, замужества (или встречи с новой любовью) не избежать.
Новогоднее гадание на ореховой скорлупе : В ореховые скорлупки кладут лёгкие предметы: конфетку, ленточку ластик, колечко и т.п. Кладут в миску с водой, девушки дуют. Которая скорлупка к тебе приплывет — Так тебя и ждет. Колечко — знакомство, конфетка — подарки, ленточка — будешь весь год красивой, ластик — повезёт в обучении.
Новогоднее гадание на яйцах Способ предсказаний, связанный с распознаванием силуэтов, — это гадание на яйцах. Желательно, конечно, использовать яйца домашних кур — купленные в магазине вряд ли подойдут для этой цели. Если вы решитесь испытать этот способ, нужно соблюдать несколько основных правил. Гадание происходит так: в стакан наливают теплую воду и распускают в воде яичный белок. Если белок вдруг опускается на дно стакана, это предвещает всякие неприятности: смерть, пожар. незамужним девушкам это предзнаменование грозит вечной одинокой жизнью.Но обычно белок остается в центре стакана и, свернувшись, приобретает форму различных фигур, которые толкуют следующим образом: — фигура, похожая на церковь, предвещает девушке скорую свадьбу, пожилой женщине — смерть;
— Если вышла фигура напоминает вам корабль с парусами, это означает быстрый приезд мужа для замужней женщины, девушке предвещает замужество и отъезд в другую страну, молодому мужчине — дальнее путешествие.
Новогоднее гадание на детей : В ночь наливают воду в кружку, кладут туда кольцо и оставляют на улице. На следующее утро выходят и смотрят: если лед, образовавшийся в кружке, ровный, без впадин и бугорков, жить гадающему без детей. Если на льду образовались бугорки — будут сыновья, если впадины — дочки. Обязательно считают количество впадин и бугорков — сколько их окажется, столько и будет детей.
Новогоднее гадание с кольцом и иглой на пол будущего ребенка С кольцом или иглой проделывают определенные действия (кольцо опускают в стакан с водой, иглой протыкают шерстяную ткань), затем, подвешенное на волоске или нитке, медленно опускают возле руки того, на кого гадают. Если предмет (кольцо, игла) начнет совершать круговые движения — родится девочка (реже — мальчик), если маятникообразные — мальчик (реже — девочка), если предмет не движется — детей не будет.