Новгород-Северский суд вынес приговор в резонансном преступлении
Бахмачским районным судом 07.03.2017 года осужден житель с. Горбово Новгород — Северского района, который в конце июня прошлого года совершил убийство. Это событие получило значительный общественный резонанс, об этом сообщалось и на одном из центральных телеканалов страны. В частности, 26.06.2016 года, около 21:00 ч., последний, находясь в состоянии алкогольного опьянения на одной из улиц села, с помощью раскладного ножа нанес одно проникающее ранение в грудную клетку потерпевшему, в результате чего он почти сразу умер. Государственным обвинителем в суде доказано общественную опасность совершенного преступления и предоставлены неопровержимые доказательства вины обвиняемого. Принимая решение, суд учел степень тяжести преступления и личности обвиняемого, назначив наказание в виде 9 лет лишения свободы. В настоящее время приговор по делу не вступил в законную силу.