Новейшие технологии для артиллеристов
Война на Донбассе продемонстрировала особую важность артиллерии в ходе современного конфликта. Поэтому нет ничего удивительного в том, что перевооружение артиллерийских частей стало одним из приоритетов в развитии вооружения и военной техники в Сухопутных войсках. Важным элементом стала разработка и постановка на вооружение комплекса автоматизированного управления артиллерийскими батареей и дивизионом 1В26-1 «Оболонь-А», который разработало Государственное предприятие «Львовский государственный завод« Лорта ». Комплекс состоит из четырех машин: командира дивизиона, начальника штаба дивизиона, командира батареи и старшего офицера батареи. На различных выставках в 2015 — 2016 годах демонстрировалась машина старшего офицера батареи на базе тягача МТ-ЛБУ. Эта машина предназначена для выполнения следующих основных задач, как сбор данных о батарею и получения боевых задач; подготовка огневых позиций батареи к ведению огня и привязка огневой позиции батареи; подготовка стрельбы и управления огнем батареи; корректировки огня. Аппаратура, установленная на машине, позволяет выполнять все расчеты и артиллерийские задачи, которые должны проводиться для подготовки стрельбы батареей. Для этого в машине есть пять компьютеризированных рабочих мест. Причем компьютеры шведского производства — передовые, военного образца, а программное обеспечение отечественное — разработка специалистов «Львовского научно-исследовательского радиотехнического института». Важным компонентом машины является комплексная система топогеодезической привязки, состоящий не только из системы спутниковой навигации GPS, но и высокоточного инерционной системы оригинальной разработки, ядром которой является гирокурсовказивник американского производства. Для автоматизированного учета метеорологических факторов в решении расчетных артиллерийских задач машина снабжена автоматизированным метеокомплектом производства одесского АО «Элемент». Связь артиллеристов обеспечивается как в голосовом, так и телекодовой режимах. Для этого используются УКВ-радиостанции Р-030У и портативные радиостанции Р-002ПП производства одесского ООО «Телекарт-Прибор». Внутренняя связь и коммутация разработаны специально для этого комплекса Тернопольский радиозавод «Орион». Кроме того, машина оснащена прибором радиохимической разведки, дает возможность экипажу самостоятельно проводить радиационно-химическую разведку. Машина также оснащена всеми необходимыми системами жизнеобеспечения — двумя кондиционерами, и имеет автономную систему питания в виде дизель-генератора. Система может работать как от основного двигателя, вспомогательного электроагрегата, так и в течение 40 минут от аккумулятора. По словам командующего Сухопутных войск генерал-лейтенанта Анатолия Пушнякова, перевооружение на «Оболонь-А» позволит уменьшить продолжительность циклов управления вдвое и повысить эффективность боевого применения артиллерии на 15-20%.