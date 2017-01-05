Новая техника для войска: РЛС «Барсук-А» и «Лис-2М»

despravda | 05.01.2017 | Социум | Комментариев нет

Радиолокационные станции разведки движущихся целей активно используются как в интересах ведения боя, так и при организации систем противодействия преступности и терроризма. Эти РЛС предназначены для слежения за перемещением войск и боевой техники, для обеспечения корректировки стрельбы средств поражения, охраны рубежей и объектов, распознавания «свой — чужой». В 2016 году на вооружение Сухопутных войск Украины поступило РЛС миллиметрового диапазона для разведки наземных, надводных, воздушных целей ближней зоны 112L1 «Барсук-А», разработанная ОАО «Холдинговая компания« Укрспецтехника ». Она используется для автоматического обнаружения наземных или надводных движущихся в ближней зоне в условиях полного отсутствия оптической видимости — тумана или дыма. Эта РЛС устанавливается на поворотном устройстве с дистанционным управлением, обеспечивает надежную охрану заданного объекта или территории. Необходимая информация передается по интерфейсу на расстояние до 1 километра. Как только человек или техника появляются в зоне ответственности РЛС «Барсук-А», на мониторе мгновенно отражаются отметки целей. При этом данные о них автоматически заносятся в формуляр с указанием их номера, дальности, азимута и признаки (человек или транспорт) с привязкой к карте местности. Все это сопровождается звуковым сигналом. Станция может обнаружить человека на расстоянии до 1000 метров, автотранспорт — до 1600 метров, пловца — до 200 метров, малый плавсредство — до 500 метров. Другая станция того же производителя 111L1М «Лис-2М» предназначена для разведки, воздушных малошвидкисних воздушных целей, движущихся на малой высоте. Она позволяет осуществлять автоматическое обнаружение объектов в любое время суток и времени года при отсутствии оптической видимости. При этом цели отражаются наглядно на экране персонального компьютера на фоне карты местности, а данные о них заносятся в формуляр. При обработке данных применены непараметрические алгоритмы обнаружения, что позволяет избавиться от отметок ложных целей вне зависимости от имеющейся помеховой обстановки. РЛС «Лис-2М» имеет режим распознавания целей, позволяет автоматически определить скорость любой из обнаруженных целей. В базовом варианте исполнения предусматривается установка РЛС на стереоскопическую мачту, которая также может быть оперативно установлена ​​любой на транспортное средство (БТР, БМП, автомобиль). Мачта может выдвигаться на высоту до 5,5 метра, что увеличивает возможности комплекса. «Лис-2М» способен обнаруживать человека на расстоянии до 3 км, автомобиль, катер — до 5,5 км, а вертолет — до 7 км.

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