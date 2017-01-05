Новая техника для войска: РЛС «Барсук-А» и «Лис-2М»
Радиолокационные станции разведки движущихся целей активно используются как в интересах ведения боя, так и при организации систем противодействия преступности и терроризма. Эти РЛС предназначены для слежения за перемещением войск и боевой техники, для обеспечения корректировки стрельбы средств поражения, охраны рубежей и объектов, распознавания «свой — чужой». В 2016 году на вооружение Сухопутных войск Украины поступило РЛС миллиметрового диапазона для разведки наземных, надводных, воздушных целей ближней зоны 112L1 «Барсук-А», разработанная ОАО «Холдинговая компания« Укрспецтехника ». Она используется для автоматического обнаружения наземных или надводных движущихся в ближней зоне в условиях полного отсутствия оптической видимости — тумана или дыма. Эта РЛС устанавливается на поворотном устройстве с дистанционным управлением, обеспечивает надежную охрану заданного объекта или территории. Необходимая информация передается по интерфейсу на расстояние до 1 километра. Как только человек или техника появляются в зоне ответственности РЛС «Барсук-А», на мониторе мгновенно отражаются отметки целей. При этом данные о них автоматически заносятся в формуляр с указанием их номера, дальности, азимута и признаки (человек или транспорт) с привязкой к карте местности. Все это сопровождается звуковым сигналом. Станция может обнаружить человека на расстоянии до 1000 метров, автотранспорт — до 1600 метров, пловца — до 200 метров, малый плавсредство — до 500 метров. Другая станция того же производителя 111L1М «Лис-2М» предназначена для разведки, воздушных малошвидкисних воздушных целей, движущихся на малой высоте. Она позволяет осуществлять автоматическое обнаружение объектов в любое время суток и времени года при отсутствии оптической видимости. При этом цели отражаются наглядно на экране персонального компьютера на фоне карты местности, а данные о них заносятся в формуляр. При обработке данных применены непараметрические алгоритмы обнаружения, что позволяет избавиться от отметок ложных целей вне зависимости от имеющейся помеховой обстановки. РЛС «Лис-2М» имеет режим распознавания целей, позволяет автоматически определить скорость любой из обнаруженных целей. В базовом варианте исполнения предусматривается установка РЛС на стереоскопическую мачту, которая также может быть оперативно установлена любой на транспортное средство (БТР, БМП, автомобиль). Мачта может выдвигаться на высоту до 5,5 метра, что увеличивает возможности комплекса. «Лис-2М» способен обнаруживать человека на расстоянии до 3 км, автомобиль, катер — до 5,5 км, а вертолет — до 7 км.