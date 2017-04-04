«Новая» старая «Печора»
В условиях острой нехватки финансирования важным элементом поддержания обороноспособности Вооруженных сил остается модернизация устаревших образцов вооружения. Советский комплекс малой дальности ЗРК С-125 был снят с вооружения Вооруженных сил Украины в 2005 году. При этом на базах хранения осталась очень большое количество ракет 5В27. Их было так много, что давало возможность 10 лет обеспечивать все экспортные контракты России и Беларуси, которые активно модернизировали зарубежные С-125. На фоне активности соседей свой проект модернизации на международный рынок представила украинская фирма «Аэротехника-МЛТ». Киевляне в 2008 году начали разработку варианта модернизации зенитного ракетного комплекса С-125-М1 в версию С-125-2Д (для экспортных поставок — «Печора 2Д»). Это был довольно перспективное направление, поскольку на начало 2000-х годов ЗРК С-125 находился на вооружении 30 стран мира (около 500 установок). В результате за короткое время «Аэротехника-МЛТ» смогла реализовать два экспортные заказы — на поставку комплексов и ракет в Уганду и Анголы. При этом естественно, что украинская армия тогда не проявила никакого интереса. Только в 2015 году после начала войны было принято решение о принятии на вооружение «Печора-2Д». В нынешних условиях военной агрессии стремление увеличить количество ЗРК в составе ВСУ для повышения плотности группировки сил и средств ПВО для борьбы с маловысотными целями вполне объяснимо. Учитывая важность этого проекта, на Павлоградском химическом заводе была освоена технология продления ресурса ракет для этого комплекса. Фактически здесь происходит замена смесей и порохов в твердотопливных двигателях и ускорителях ракет порохом и смесями украинского производства. По некоторым неподтвержденным официально данным по состоянию на 2017 год на вооружении ВС Украины находятся 5 дивизионов С-125-2Д, что развернутые для усиления ПВО атомных станций, а также плотин Днепровского каскада. Интересно, что «Печоры» введены в состав уже имеющихся полков и бригад и интегрированные в системы управления ЗРК С-300. Фирма «Аэротехника-МЛТ» сейчас активно занимается созданием мобильного варианта С-125. Тактико-технические характеристики ЗРК С-125-2Д «Печора-2Д» Дальность обнаружения цели типа «тактический истребитель» на высоте 7 км составляет не менее 100 км, на высоте 20 м — не менее 28 км; Минимальная / максимальная высота поражения — 20 м / 21 км; Горизонтальная дальность до дальней границы зоны поражения — 27 км