Новая подземка у «Украины»: с лифтами для инвалидов и туалетом
Только температура воздуха повысится до 5 градусов, в черниговской горе-подземке возле гостиницы «Украина» начнутся работы по реконструкции. Скорее всего, это произойдет уже в марте. Об этом заявил начальник Управления капитального строительства Черниговского городского совета Анатолий Дзядзько на еженедельном совещании в городском совете. Проект по реконструкции подземки разделили на два этапа: сначала делать лестничную часть. Сейчас городской совет имеет все необходимые для этого документы и разрешения. Во второй части проекта начнут ремонт внутреннего помещения подземного перехода. Планируется обложить его плиткой, также устранить протечки потолка. Торговых помещений, вроде таких, как в подземном переходе у Мегацентра, здесь не будут. Старые подземные бутики тоже обещают не трогать. А вот туалет в отремонтированной подземке будет, пообещал Анатолий Дзядзько. Также сделают лифты или подъемники для инвалидов-колясочников. Реконструкция подземного перехода будет осуществляться за почти 5000000 гривен из городского бюджета.