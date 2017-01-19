Ноу-хау: черниговские конструкторы разработали уникальный боевой модуль
19.01.2017 | Новости | Комментариев нет|
Специалисты ОАО «ЧеЗаРа» создали уникальный боевой модуль «Ива», способного находить цели на 7-километровом расстоянии. Кстати, аналогов такой технической новинки в Украине пока нет. «Ива» предназначена для установки на украинском бронированные машины «дозор», «кугуар», «казак» и другие. Разработчики говорят, что благодаря модулю можно вести стрельбу из кабины автомобиля с помощью системы управления огнем, где поле боя и цели отображаются на дисплее. Причем цель можно находить на расстоянии 7 километров. Четыре такие модули уже передали на службу пограничникам. Еще две «Ивы» тестируют на автомобилях «казак».