Носовские любители победили на престижном фестивале во Львове
16.01.2017 | Новости | Комментариев нет|
Недавно во Львове в драматическом театре им. Леси Украинский состоялся 2-й Всеукраинский многожанровый фестиваль-конкурс «Разнообразные Самоцветы». В программе фестиваля-конкурса приняли участие коллективы из разных городов Украины: Кривой Рог, Хмельницкий, Одесса, Мариуполь, Киев, Белая Церковь, Ровно и др. В номинации народная хореография удачно заявили о себе коллективы из Носовского района — «Лилия» Мринського сельского дома культуры и народный любительский танцевальный коллектив «Носивчанка» Носовского районного дома культуры. Совместными усилиями они стали лауреатами 1-й премии и получили диплом лауреата, кубок, вкусные подарки и много позитива от рождественского Львова.