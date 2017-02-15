Nokia возобновит выпуск «вечной» модели 3310
15.02.2017 | Техно | Комментариев нет|
Телефон впервые был выпущен 17 лет назад.
Финская компания Nokia планирует возобновить выпуск мобильного телефона модели 3310, который считался самым прочным и самым популярным аппаратом компании. Телефон впервые был выпущен в 2000 году. В компании считают, что сейчас он привлечет покупателей благодаря прочности и долгой жизни батареи. Новое воплощение старого 3310 будет продаваться по 59 евро, и поэтому, вероятно, будет выступать в качестве второго телефона для людей, которые вспоминают о нем с ностальгией.