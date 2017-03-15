Ночные разборки у «Mc Donald’s»: резня, кровь и битое стекло
15.03.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Черниговский отдел полиции 11 марта поступило сообщение от работницы кафе «Mc Donald’s». Женщина сообщила, что у входа в кафе находится ранен неизвестный мужчина, который разбил стекло заведения. Об этом сообщил собственный источник. Пострадавший (31-летний черниговец) доставлен в хирургическое отделение ЧМЛ №2 с диагнозом: проникающее ножевое ранение без повреждения внутренних органов, множественные ножевые ранения руки, левой половины грудной клетки, левой височной области с переходом в щеку, алкогольное опьянение. По словам знакомого потерпевшего, телесные повреждения пострадавший получил от неизвестного около 4 часов утра возле «Mc Donald’s».