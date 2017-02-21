Ночной пожар на Толстого: эвакуация соседей и смерть от сигареты
В Чернигове 21 февраля в 1:12 произошел пожар в одной из квартир на втором этаже пятиэтажного жилого дома по ул. Толстого, 106. Об этом сообщили в управлении ДСНС Украины в Черниговской области. На место происшествия оперативно прибыли два отделения 2-й государственной пожарно-спасательной части и отделение 3-й государственной пожарно-спасательной части. В настоящее время горения наблюдалось в одной из комнат дома. Через плотное задымление в подъезде спасателями была проведена эвакуация 7 жителей из соседних квартир, среди которых 1 ребенок. Пожарные в 01:29 локализовали и в 2:13 окончательно ликвидировали пожар. Во время тушения в одной из комнат квартиры обнаружили тело 61-летнего хозяина квартиры без признаков жизни. Вероятной причиной пожара стала неосторожность погибшего при курении. Всего в ликвидации пожара привлекалось 12 человек личного состава и 3 единицы специальной техники. Спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям обращаются к гражданам с просьбой соблюдать элементарные правила пожарной безопасности в быту, не допускать курения в постели, особенно в нетрезвом состоянии. Заботьтесь о собственной безопасности и жизни окружающих.