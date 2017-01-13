Ночная шутка: в Чернигове «развлекались» пьяные молодые
13 января около часа ночи на линию «102» позвонил мужчина и сообщил, что двое неизвестных пытаются попасть к нему в квартиру, выбивают двери, угрожают ему ножом и якобы имеют огнестрельное оружие. По указанному адресу немедленно выехало несколько экипажей патрульной полиции. Прибыв на место, правоохранители обратили внимание на двух мужчин возле дома. Граждане имели внешние признаки алкогольного опьянения, громко смеялись и вызывающе себя вели. Выяснилось, что именно один из этих мужчин звонил в полицию. Сама же история разворачивалась следующим образом: двое друзей отдыхали, употребляли алкоголь, общались, однако через некоторое время заскучали и решили развлечься. Один из них позвонил на линию «102» и сообщил о неизвестных, которые выбивают двери. На самом деле дверей никто не выбивал и никому не угрожал. Всю эту историю с улыбкой друзья сами рассказали патрульным. Мужчины не считали, что сделали что-то противозаконное. Полицейские объяснили гражданам, что их действия подпадают под признаки фальшивого вызова, а это — административное правонарушение. Патрульные составили на «шутника» административный протокол по ст. 183 Кодекса Украины об административных правонарушениях — заведомо ложный вызов специальных служб.