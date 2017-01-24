Ночная кража «Opel Vektra»
В 49-летнего черниговца в период времени с 11:30 21 января до 09:00 22 января неизвестный путем подбора ключа к гаражу в автокооперативе № 29 по улице Мстиславский незаконно завладела автомобилем «Opel Vektra B», 1999 года выпуска, темно-коричневого цвета. Об этом сообщил собственный источник. В машине ключ находился в замке зажигания, а техпаспорт в салоне. Выездом следственно-оперативной группы при осмотре места происшествия было изъято 2 окурки, следует перчатки, след протектора шин, следует низу подошвы обуви, навесной замок с ключом. Работники полиции нашли угнанный автомобиль около 15:18 по улице Пугачева, 17 в Чернигове. Его поместили на площадку временного содержания. По данному факту открыто уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.289 УК Украины.