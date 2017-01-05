Ночь накануне Рождества 2017: обычаи, традиции, приметы
Накануне Рождества, по канонам церкви, верующий должен был соблюдать строгий пост – целый предрождественский день нельзя было есть и пить. Ужин на Святой вечер был для них 1-й трапезой. За стол садились с появлением на небе 1-й звезды, в память о Вифлеемской звезде, которая ознаменовала пастухам о рождении Христа.
Вечерняя трапеза на Святвечер сопровождается многими традициями и обрядами. Обязательно на столе наличие двенадцати блюд. На Святой вечер с давних времен сходилась, съезжалась вся родня и всегда поминались усопшие.
Святой вечер предшествует Рождеству. На Святой вечер готовят и ставят на стол двенадцать блюд. А главное место в этот вечер отводилось главным ритуальным блюдам: калачу и кутье. Приходу великих праздников у нас всегда предшествовал пост. Но не только в Святой вечер у нас едят постные блюда, когда то у нас постились целый день, который ему предшествовал. Кушать в этот день давали только маленьким детям.
Ужин начинается магическим действием внесения в дом снопа пшеницы или ржи. Кстати, колоски пшеницы символизируют красоту. Сейчас сноп ставят в углу стола, когда-то его ставили на самое почетное место в доме – под иконами. Этот праздничный сноп называют «дедом», «дидухом», «колядой», «колядником». Стоит заметить, что украшенная игрушками ель пришла в наш быт значительно позже. Стол посыпали сеном, стелили скатерть, а в центре стола ставили блюдо с кутьей и другие блюда.
Семья садилась за стол с первой звездой на небе – предвестницей рождения сына Божьего. Перед тем, как садиться за стол, семья дружно читает «Отче наш». А первая коляда, которую колядуют за столом в Святой вечер, должна быть «Бог предвечный».
Во время ужина нельзя много разговаривать, выходить из-за стола. Парню и девушке нельзя сидеть на углах стола, чтобы не остаться без супружеской пары. Нельзя, взяв ложку в руки, снова класть ее на стол, блюда водой не запивают – только узваром. Пока трапеза не закончиться – нельзя выходить из-за стола, тем более – из дома, чтобы не впустить нечистую силу.
От каждого блюда стоит отведать хотя бы немного, чтобы не было голода. Но нельзя съедать блюда целиком – «чтобы холодильник не остался пустым».
Первая вечерняя звезда оповещает людям про великое чудо – рождение Сына Божьего! Обязательный атрибут рождественского стола как символ нетленности и света – свеча. Зажигает ее хозяин.
После ужина, который обычно длился 3-4 часа, кутью и некоторые другие блюда со стола не убирали, а оставляли для духов умерших предков, которые, по верованию украинцев, также приходили «на рождественскую кутью».
Согласно традиции, на Святой вечер семья делится просвирой или же ломтиками хлеба с медом. Хозяин обходит каждого в семье (неважно, с кого начинать – с самого маленького, юного или же самого старшего, главное – по очереди), говорит ему соответствующие пожелания и подает.
Как празднуем Святой вечер, так мы и будем жить в следующем году. Говорят, что в этот вечер каждое животное разговаривает с Богом. Поэтому перед тем, как сесть за стол, хозяин с хозяйкой обходили все свое хозяйство. Они благодарили корову, коней, собаку, кота, давали им что-то вкусненькое, потому что думали, что же ответят они, когда Бог их спросит, как им у этого хозяина живется. А люди боялись призвать что-то плохое на свой род.