Нежинцы снова победили на фестивале в Киеве
Эстрадно-гимнастический коллектив «Эффект» получил два первых места на I Всеукраинском фестивале-конкурсе детского и молодежного творчества «Diamond Art Festival», который состоялся в Киеве. К участию в фестивале-конкурсе были приглашены хореографические и цирковые коллективы Украины и их солисты. Нежинский эстрадно-гимнастический коллектив «Эффект» выступал в двух возрастных категориях — смешанной и младшей. И в обеих категориях получил первые места. Это непревзойденный результат! Поскольку фестиваль проходил в Парке семейного отдыха «Детская планета», ребята получили огромное удовольствие от пребывания в ней. Они с удовольствием пользовались всеми развлекательными мероприятиями: прыгали на батутах, спускались с горки, преодолевали различные лабиринты, катались на роликах, участвовали в играх с аниматорами. Всем участникам фестиваля подарили билеты в «Цирк на воде» на 25 февраля.