Нежинцы не покупают сала, поэтому выросли цены на мясо
06.04.2017 | Социум | Комментариев нет|
В конце первой недели апреля с нежинского мясного павильона люди выходили удивленными. С услышанных разговоров можно было узнать, что цены на мясо очень выросли. Выяснилось, что стоимость свинины повысилась примерно на 12%. На сегодня бедро можно приобрести за 95 грн, килограмм вырезки стоит около 100 гривен, а ошейка — 120 грн. Чем же продавцы объясняют подорожание? «Цены на сало упали в связи с постом. Если раньше оно стоило 50 грн за килограмм, то теперь его стоимость составляет до 35 грн за кг. Такое удешевление мы компенсировали ценой на мясо », — отмечает продавец Светлана. В павильоне журналистов успокаивают, что дальнейшего подорожания не ожидается.