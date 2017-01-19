Нежинцам не будут выделять огородов вдоль реки Остер
Обычно в пределах водоохранных зон выделяют земельные участки под прибрежные защитные полосы. В частности в Нежине реки Остер вдоль уреза воды ширина такой полосы составляет 50 метров. Некоторые нежинцы, проживающих на набережной полосе, обращаются в городской совет, чтобы им выделили земельный участок для ведения сельского хозяйства. Одно из таких обращений рассматривался на заседании постоянной депутатской комиссии по земельным вопросам, которая состоялась 18 января. Правда, просителю отказали. По словам председателя комиссии Андрея Деркача, сегодня, когда начала всплывать рыба и река Остер начала гнить, есть подозрения, что такая ситуация связана с утечкой в воду яда, которым окроплюються огороды. Поддержал председателя комиссии и депутат Александр Шалай. Он считает, что как только одному жителю города выделят земельный участок, за ним и другие напишут заявления. Поэтому в этом вопросе нужно придерживаться принципиальной позиции. Как отметил главный специалист земельного отдела Максим Латария, в прибрежной полосе земельные участки могут выделяться для ведения сельского хозяйства, однако их нельзя вспахивать, а только копать под грядки. Кстати, время от времени нежинцы обращаются с просьбой выделить участок вдоль реки, но получают отказ.