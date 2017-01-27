Нежинского Ленина продадут
27.01.2017 | Новости | Комментариев нет|
На очередной двадцать сессии Нежинского городского совета VII созыва управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства получило поручение — в течение года выставить на аукцион памятник Ленину вместе с пьедесталом, демонтирован в 2014 году. Средства от продажи объекта в дальнейшем должны использовать на установку памятника «Борцам за территориальную целостность и независимость Украины» в парке Независимости. Справка Монумент изготовлен из армированного бетона с добавлением никеля и весит 1 тонну 200 кг. И ценность памятника не в весе. Говорят, что таких уникальных памятников в мире только два, один из них — нежинский. Его скульптором является А. Ковалев — известный не только в Украине, но и во всем постсоветском пространстве.