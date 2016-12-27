Нежинского Ленина оценят эксперты
Два с половиной года назад в Нежине повалили символ коммунистической эпохи, а в октябре этого года демонтировали и постамент, на котором стоял Ленин.
Процесс разборки пьедестала коммунальщикам давался трудно — бетонная конструкция будто намертво «приклеилось» на все годы, не хотела легко поддаваться. Сейчас ничего не напоминает о символе коммунизма. Вчера, 26 декабря, на сессии Нежинского городского совета активно обсуждали судьбу монумента Ленина, который сейчас находится на территории КП «ВУКГ». Прозвучала мысль продать Ленина на аукционе, выставив сразу максимальную цену за него, а средства использовать для закладки памятника Погибшим за территориальную целостность Украины или Георгия Победоносца. Однако проект решения вызвал много невыясненных вопросов. Предложили привлечь к обсуждению специалистов, которые, сделав соответствующую экспертизу, смогли бы определить состав монумента и оценить истинную стоимость Ленина. Поэтому вопрос был отложен на доработку.