Нежинский мед по вкусу японским школьникам
Недавно в Нежинском городском совете состоялось традиционное совещание пчеловодов. Участие в ней принял даже первый вице-президент Союза пасечников Украины Виталий Нагорнюк. Организатор ежегодного мероприятия — Нежинская ячейка Всеукраинской общественной организации «Братство пчеловодов Украины», который возглавляет Петр Балаш. На совещание приехали более полусотни пасечников из Нежина и района, а также с Прилукского и Носивщины. Во время встречи недаром говорили, что Нежинский центр пчеловодов работает настойчиво и ответственно, поэтому район претендует на своеобразный центр пчеловодства. К тому же, в районе начато свой медовый ярмарка, проводимая в Лосиновке. Вице-президент Союза пасечников Украины Виталий Нагорнюк сообщил, что в 2016 году, кстати, впервые за сто лет, украинское подсолнечный мед экспортировано в Японию. «Мед без претензий по качеству приняли на« ура ». Его потребляют японские школьники. Хочу поблагодарить пчеловодам вашего «куста» за качественную продукцию, потому что это именно ваш мед. В нем нет антибиотиков, радионуклидов и тяжелых металлов », — сказал Нагорнюк. Интересно, что на сегодняшний день Украина занимает первое место по производству сладкого продукта среди стран Европы и третье место среди всех стран мира. «Согласно статистическим данным, в 2014 экспортировано 28 тыс. Тонн меда, в 2015 — 36 тонн, 2016 дал результат в 57 тыс. тонн. Украина вытеснила по показателям лидеров — Аргентину и Мексику. А на внутреннем рынке потребляется 45 тыс. тонн сладкого продукта », — сообщил вице-президент Союза пасечников Украины.