Нежинский киборг объездил Америку на велосипеде
В декабре исполняется год, как Александр Чуб из Нежина отправился в велопутешествие Америкой. Корреспонденту он рассказал, как оказался в Штатах и как преодолел 10 тыс. Км. с титановой пластиной в ноге. «Я педагог по образованию, — говорит Александр. — До начала войны работал моряком. Когда на Майдане была революция, мое судно находилось далеко за пределами Украины. Вернулся домой летом 2014-го. Тогда решил, что должен идти в АТО. Искал близок по духу военное подразделение. Отправился добровольцем в ДУК «Правый Сектор». Когда ехал на войну, то родителям говорил, что в Одессе работаю ». В составе 5-го батальона Александр защищал Донецкий аэропорт. 5 октября 2014 во время штурма получил ранение ноги. «Хотел себя добить, чтобы не стать кому-то обузой, — вспоминает мужчина. — Открытый перелом голени не поддавался быстрому лечению: были осложнения, кость не срастались правильно. О киборгов, которые защищали аэропорт, тогда сняли документальный фильм «Добровольцы Божьей четы». Режиссеры Леонид Кантер и Иван Ясной в больнице записали мои воспоминания о собственном ранения и о том, как погиб на руках собрат, с которым переносили 300-го ». На премьеру фильма 31 января 2015 Александр Чуб пришел на костылях. В апреле киборга сделали операцию. «Мне пересложили кость и вставили титановую пластину. Чтобы тренировать ногу, сел на велосипед. В декабре 2015 года съемочная группа пригласили на показ фильма «Добровольцы» на кинофестиваль в США. Я как один из участников отснятой картины тоже полетел в Америку, — рассказывает путешественник. — Когда садился в Борисполе в самолет, подумал, что уже зима начинается. Я уже вроде хожу, но не успел покататься на велосипеде, который подарили друзья. Решил, что хоть в Америке покатаюсь. Во время тура советовался, как лучше организовать путешествие ». Александр Чуб поехал по Штатам сам показывать кино по приглашению общин. «Первые показы имели в Майами и Ки-Весте. Хотел стартовать из Лос-Анджелеса, но затем показ во Флориде спланувався, поэтому начал путешествие оттуда. За 3,5 месяца путешествия были и снег, и солнце. С Денвера до Финикса две недели добирался через горы, каньоны покрутился. Еще проехал Коралловые острова. В Темпе с аллигаторами в болотах общался. Рождество встретил в Орландо. В Техасе самый маленький уровень преступности. Понял, что там люди спокойные и доброжелательные, так до зубов вооружены. Это подтверждение того, что оружие надо легализовать в Украине », — говорит Александр Чуб. По возвращении в Украину сплавлялся по Десне. На сплав из Батурина в Киев ушло две недели. «Хочу развивать велотуризм в Украине. Прохожу курсы реабилитации военных, чтобы потом помогать другим вернуться в мирную жизнь », — говорит Александр Чуб.