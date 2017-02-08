Нежинский герой боя под Крутами
Очень интересная дальнейшая судьба участников боя под Крутами. Многие из них выбрали путь борьбы за украинскую независимость и шли ним до конца. Среди них и наш земляк Осип Твердовский из Нежина. Он родился 1 ноября 1891 в состоятельные казацкие семье в г. Нежин Черниговской губернии. Образование получил в нежинской гимназии. С началом Первой мировой войны был призван в армию. Закончил школу хорунжих. В боях был ранен, награжден многочисленными знаками отличия. После Февральской революции примкнул к украинскому освободительному движению. Был командиром украинизированого куреня под Тарнополем. Летом 1917 года дезертировал с фронта, вернувшись в Нежин. Вместе со старшим братом организовал отряд Свободного казачества в Нежине, в составе которого участвовал в бою под Крутами. Отошел с остатками отряда в Нежин. После того, как город был занят большевиками, перешел на нелегальное положение, занимался диверсионной деятельностью. После прихода немцев отправился в киевскую инструкторскую школу, после окончания которой был назначен брацлавского полка г. Тульчин. Во время антигетманского восстания (1918) принимал активное участие в войне с большевистскими подразделениями. Во времена Директории УНР был заместителем командира бронепоезда «Месть». Участвовал в битве за Вапнярку Винницкой 26-27 июля 1919, которая завершилась победой 3-й Железной дивизии армии УНР. С боевых эпизодов того периода — бой с белогвардейским бронепоездом, которому был нанесен большой повреждений. Раненым попадает в польский плен, там вступает в 6 стрелковой дивизии армии УНР, продолжает воевать на бронепоезде. Попал на интернирование в Польшу, отошел от службы и стал работать в Калише. Но вскоре покидает Польшу и переезжает в Западную Европу — сначала это была Франция, а затем — Люксембург. В 1925 году поступает в «Легии украинских националистов» (ЛУН), а затем — в «Организации Украинских Националистов» (ОУН). Принадлежал к проводу организации и, соответственно, пользовался большой доверием у руководителя ОУН Евгения Коновальца. Умер после операции на мозге в г.Еши-Альзет 16 апреля 1930 году в возрасте 38 лет.