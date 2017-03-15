Нежинских блокадников до сих пор удерживают в Донбассе
15.03.2017 | Новости | Комментариев нет|
Четверо ребят из Нежина до сих пор не добрались домой. Об этом на своей странице в Facebook написала народный депутат Украины Анна Романова. «Силовики даже не считали нужным предупредить близких и родственников или составить хотя бы какие-то списки задержанных. Продержали ночь в райотделе. Собственный микроавтобус и другие ценные вещи так и не нашли. Уже вторые сутки ребят держат на блокпосту », — говорится в сообщении. По словам депутата, один из нежинских нардепов, однопартиец Авакова (мажоритарщик Александр Кодола) уверяет, что с ними «все нормально». «Ну, если незаконный силовой разгон, стоит, отжимания машины и содержания на блокпосту — это нормально … то за кого человек имеет власть», — возмущается Романова.