Нежинские юмористы стали участниками «Лиги Смеха»
С 4 по 9 февраля в Одессе проходил третий Чемпионат Украины по юмору «Лига Смеха 2017». Фестиваль собрал более 160 команд со всей Украины: совсем юных и старожилов КВН-жанра, тех, о ком никто не слышал, и тех, кого уже узнает вся Украина. Ведь прежде, чем попасть на отборочный телевизионный Гала-концерт «Лиги Смеха», командам приходится пройти непростой, насыщенный, но крутой и драйвовый путь. В этом году побороться за это место и получить новый неоценимый и ни с чем не сравнимый опыт отправилась сборная команда Нежинского агротехнического института «2х2» в составе Евгения Семенко и Юлии Савенко. Мы решили услышать их эмоции «из первых уст», как только они сошли с поезда на родной нежинской земли. И вот, что они нам рассказали … «Это был наш первый фестиваль Лиги Смеха. До последнего момента мы не знали, попадем туда, успеем. И все сложилось удачно, и еще в поезде мы начали редактировать и репетировать свой материал. На фестивале было невероятного много команд из Израиля, Молдовы, России и, конечно же, Украины. Просмотры команд продолжались два дня. Мы не знаем, к счастью или нет, мы были восьмыми в первый же день. И вот невыспавшиеся и испуганные (такое вообще у нас впервые — мы с Женей всегда получаем удовольствие от игры и ни страха) в 9 утра мы вышли на сцену. В зале сидели все команды, которые приехали на фестиваль, и нас, молодую, никому не известную команду, очень хорошо поддержали. Это было приятно. Далее у нас было два дня свободы, скованной паническим ожиданиям. Нельзя сказать, что мы планировали пройти во второй тур. Нет, это же наш первый фестиваль. Скажем больше, мы довольны, что нас отметили как команду, которая «немного не дотянула до второго тура». Эти два дня мы с утра до позднего вечера сидели в зале и смотрели выступления команд, мы брали с собой кофе, печенье и смотрели, каким бывает юмор. Очень интересно было наблюдать за подачей, манерой, по стилю команд. Бывали команды, от выступления которых чувствовалась вся и накопленная усталость, но были команды, от полотна которых хотелось аплодировать и аплодировать. Было интересно пообщаться с командами, которые уже чего-то достигли, общение с ними вдохновляет. Своим примером они показали, что надо идти к мечте. К сожалению, есть команды, которые играли в прошлом сезоне телевизионной лиги, но в этом году не прошли даже в гала-концерт. Вы представляете себе ?! Поэтому в новом сезоне будет очень много молодых команд. Безумно не хотелось ехать, настолько сильно втягиваешься во всю эту суету, в этот бешеный ритм, сложно снова остепениться. Таким был наш первый фестиваль … »