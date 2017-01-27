Нежинские туристы удачно выступили на турнире в Киеве
Недавно в столице Украины стартовал открытый кубок Киева по спортивному туризму и кубок Днепровского района. Об этом сообщили в Нежинской горсовете. В программу соревнований включены лично-командные соревнования в преодолении дистанции «Полоса препятствий». Первенство проводилось среди участников трех возрастных групп. Разница между классами дистанций заключается в сложности и количества препятствий, которые надо преодолеть как можно быстрее. В соревнованиях приняли участие 125 спортсменов разных возрастных категорий, представителей туристских кружков и клубов Киева и других городов, среди которых 1 мастер спорта Украины и 12 кандидатов в мастера спорта. Нежин на этих соревнованиях представили воспитанники турклуба «Рандеву» Центра Ткумы. В I классе соревновались юные туристы младшей возрастной группы 2004-2006 годов рождения. Призерами этих соревнований стали и нежинцы: Адаменко Дарья — I место, Куйда Валерия — III место (обе из клуба «Рандеву»). Во второй классе первенство боролись спортсмены младшей и средней возрастной группы. Среди девушек общую первенство завоевала Петух Наталья ( «Рандеву» Нежин). На дистанциях III класса за первенство и норматив I спортивного разряда соревновались спортсмены средней возрастной группы и представители категории «взрослые». Среди мужчин первенство завоевали представители команды «Темп» из г.. Нежин Сергей Онищенко — I место, Евгений Кононец — II место (бывший воспитанник турклуба «Рандеву»).