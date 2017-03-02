Нежинские подземелья в топе лучших археологических открытий
02.03.2017 | Социум | Комментариев нет|
В прошлом году в Украине археологи нашли здания, амфоры, курганы и подземелья. Об этом рассказал ученый секретарь Института археологии Алексей Корвин-Пиотровский. Территория страны, по словам ученого была, как «проходной двор» — здесь жили многие народы, после которых осталось немало археологических находок. Среди них — остатки здания из костей мамонта на Полтавщине, древнерусское городище в урочище Феофания и комплекс подземных сооружений XVI-XVII века в центре города Нежин площадью более 200 квадратных метров. А в селе Непоротово на берегу Днестра открыли палеолитическую стоянку, которой примерно 150 000 лет. Там нашли каменные орудия труда эпохи раннего палеолита.