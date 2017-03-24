Нежинские пчеловоды высадили липовый парк
Более 100 липовых саженцев было высажено 23 марта на территории у школы № 2. Сделать это для города пришло в голову голове Нежинского организации Всеукраинского общественного объединения «Братство пчеловодов Украины» Петру Балашу. «Это дело объединила многих людей. Дети, которые учатся в этой школе, теперь будут обязал охранять молодые деревца. В дальнейшем из них вырастет прекрасный парк, который станет хорошей зоной отдыха не только для людей, но и убежищем для пчел, что, как все хорошо знают, делают панацею от всех болезней — мед », — рассказал Петр Иванович. В посадке деревьев приняли участие самые активные пчеловоды Нежинщины. Довольно активными оказались ученики и преподаватели школы № 2. В высадки побегов июля также присоединились представители власти области и города. Прочитал молитву, освятил дерева и неравнодушных горожан, которые принимали участие в посадке настоятель Свято-Покровского прихода Нежина протоиерей Михаил Якубов. В дальнейшем на этом месте планируется за собранные обществом средства разместить скульптурную композицию, посвященную нашему выдающемуся земляку, известному на весь мир пчеловода, автору рамочного улья Петру Прокоповичу. Также, по возможности, планируется создать в Нежине небольшой музей, посвященный истории и достижениям в области пчеловодства Украины.