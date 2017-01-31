Нежинские пчеловоды хотят создать аллею медоносных деревьев
Председатель Нежинской организации Всеукраинского общественного объединения «Братство пчеловодов Украины» Петр Балаш просит мэра Анатолия Линника и начальника управления образования Станислава Крапивянского выделить земельный участок на территории школы № 2 для посадки пчеловодами общественной организации и другими неравнодушными горожанами медоносных деревьев ( «Аллеи пчеловодов »), где будут высажены только липы. В дальнейшем на этом месте планируется за собранные обществом средства разместить скульптурную композицию, посвященную выдающемуся земляку, известному на весь мир пчеловоду, автору рамочного улья Петру Прокоповичу. По мнению Петра Балаша, это будет способствовать повышению качества учебно-воспитательного процесса в школе и улучшению туристической привлекательности Нежина. Сейчас инициатор ждет ответа.