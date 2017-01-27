Нежинские коммунальщики по-современному утилизируют новогодние елки
В Нежине КП «Производственное управление коммунального хозяйства» внедрило современную систему переработки мелкой древесины. На территории предприятия установлена навесная рубительная машина RM-51, что позволит перерабатывать любую древесину диаметром ствола до 160 мм. Такая машина позволит с максимальной пользой утилизировать новогодние елки и ветви с деревьев, переработав их в щепу для отопления помещений. Дереводробилка по производительности заслуживает большого уважения — 15 кубометров щепы в час. Рубительная машина RМ-51 также приспособлена для использования с трактором, где вал отбора мощности служит поводом для рубящего диска. Это универсальная машина, которая дает возможность эффективно перерабатывать отходы деревообработки на технологическую и топливную щепу, характеризующиеся низкой себестоимостью, а также с легкостью менять рабочую зону через применение вместе с трактором. Сейчас рабочие КП «ВУКГ» занимаются переработкой новогодних елок, выброшенных по всему городу как мусор.